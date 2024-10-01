Российские самолеты нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии

Российская авиация нанесла удары по выявленным местам базирования боевиков в Сирии. Об этом, ссылаясь на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка, сообщает «Интерфакс».

По словам офицера, сирийская армия при поддержке российской группировки войск провела разведывательно-поисковые действия в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации нанесли удары по семи местам базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков.

Игнасюк также сообщил, что авиация возглавляемой США коалиции 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии.

30 сентября сообщалось, что ВКС России нанесли удары по 21 пункту базирования боевиков в Сирии.

26 сентября в Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper сил коалиции опасно сблизился с российским самолетом Су-34.

Ранее американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу.