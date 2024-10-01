Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские самолеты нанесли удары по местам базирования боевиков в Сирии

ВКС России атаковали семь выявленных мест базирования боевиков в Сирии

close
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российская авиация нанесла удары по выявленным местам базирования боевиков в Сирии. Об этом, ссылаясь на заместителя руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олега Игнасюка, сообщает «Интерфакс».

По словам офицера, сирийская армия при поддержке российской группировки войск провела разведывательно-поисковые действия в горно-пустынных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации нанесли удары по семи местам базирования вышедших из зоны Эт-Танф боевиков.

Игнасюк также сообщил, что авиация возглавляемой США коалиции 13 раз нарушила воздушное пространство Сирии.

30 сентября сообщалось, что ВКС России нанесли удары по 21 пункту базирования боевиков в Сирии.

26 сентября в Сирии беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper сил коалиции опасно сблизился с российским самолетом Су-34.

Ранее американская база в Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами