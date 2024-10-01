Boeing получит $6,9 млрд на производство бомб для Украины и союзников

Пентагон заключил контракт на $6,9 млрд с компанией Boeing для производства бомб малого диаметра, в объем заказа входят поставки Украине, Болгарии и Японии. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

«Контракт предусматривает производство и поставку бомб малого диаметра. Работы будут выполняться в Сент-Луисе, штат Миссури, и, как ожидается, будут завершены к 31 декабря 2035 года. Этот контракт включает в себя иностранные военные продажи Японии, Болгарии и Украине», — отмечается в публикации.

Накануне сообщалось, что США отправят Украине планирующие бомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) без двигателей. Военные эксперты считают, что эти боеприпасы можно охарактеризовать как ракеты с высокой дальностью: за счет модуля планирования и двигателя в конкретных версиях они имеют максимальную дистанцию применения до 560 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого американское агентство Bloomberg информировало, что поставки оружия Вооруженным силам Украины в 2025 году могут оказаться под угрозой из-за нехватки денег у союзников Киева.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о бессмысленности поставок западного оружия на Украину.