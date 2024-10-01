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Израиль нанес не менее шести авиаударов по столице Ливана

Израильские ВВС нанесли не менее шести ударов по южной окраине Бейрута

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильские военные самолеты нанесли не менее шести ударов по южной окраине столицы Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, сильный взрыв прозвучал в районе Эль-Мрейджи, где обрушился 8-этажный дом. В квартале Рувейс также имеются разрушенные здания.

На юге Бейрута ощущается сильный запах гари, вспыхнули пожары, в небо поднимаются столбы дыма. Предположительно, авиаудары были нанесены по подземным складам, в которых хранились оружие и боеприпасы.

1 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей южных районов ливанской столицы покинуть несколько домов. Речь шла о кварталах Харет-Хорейк, Эль-Лейлаки и о лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна.

30 сентября Израиль объявил закрытой военной зоной район трех населенных пунктов возле границы с Ливаном.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование.

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