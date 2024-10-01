Израиль нанес не менее шести авиаударов по столице Ливана

Израильские военные самолеты нанесли не менее шести ударов по южной окраине столицы Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, сильный взрыв прозвучал в районе Эль-Мрейджи, где обрушился 8-этажный дом. В квартале Рувейс также имеются разрушенные здания.

На юге Бейрута ощущается сильный запах гари, вспыхнули пожары, в небо поднимаются столбы дыма. Предположительно, авиаудары были нанесены по подземным складам, в которых хранились оружие и боеприпасы.

1 октября сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей южных районов ливанской столицы покинуть несколько домов. Речь шла о кварталах Харет-Хорейк, Эль-Лейлаки и о лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна.

30 сентября Израиль объявил закрытой военной зоной район трех населенных пунктов возле границы с Ливаном.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль борется за свое существование.