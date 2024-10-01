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Вашингтон отговорил Израиль от масштабного вторжения в Ливан

NBC News: США заставили Израиль отказаться от масштабного вторжения в Ливан

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Ohad Zwigenberg/AP

Планировавшаяся Израилем крупная военная операция против шиитского радикального движения «Хезболла» из-за давления властей США была ограничена в масштабах. Об этом, ссылаясь на неназванного американского чиновника, сообщает телеканал NBC News.

По словам источника, израильская армия должна была осуществить масштабное вторжение в Ливан. Однако в выходные американские официальные лица провели продолжительные переговоры с представителями израильского правительства, в ходе которых настоятельно просили Израиль провести лишь локальную операцию. В связи с этим израильские военные вынуждены были уменьшить масштаб и продолжительность операции и ограничиться уничтожением вооружения и складов «Хезболлы».

1 октября «Хезболла» заявила о готовности атаковать Израиль в случае вторжения в Ливан.

Ранее ливанские войска отступили от границы с Израилем.

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Операция Израиля в Ливане
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