В Госдуме заявили, что новой волны мобилизации не будет

На текущий момент набор военных на службу по контракту идет хорошо, в связи с чем новая волна мобилизации не планируется. Об этом RTVI сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры», — сказал депутат.

Картаполов добавил, что в этом году призывная компания пройдет по старым нормам. По его словам, Единый реестр воинского учета сейчас работает в некоторых регионах в тестовом режиме. Полноценный запуск сервиса запланирован на 2025 год, подчеркнул парламентарий.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждений новой волны мобилизации в РФ не ведется. Он отметил, что желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации «все больше и больше».

Ранее в Госдуме оценили необходимость мобилизации для увеличения численности российской армии.