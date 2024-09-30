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В Госдуме заявили, что новой волны мобилизации не будет

Картаполов заявил, что новой волны мобилизации ждать не нужно

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

На текущий момент набор военных на службу по контракту идет хорошо, в связи с чем новая волна мобилизации не планируется. Об этом RTVI сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Основной документ для призыва — это бумажная повестка. Мобилизации не ждать. Все хорошо идет по набору по контракту, даже лучше, чем ожидалось, Минобороны назовет вам цифры», — сказал депутат.

Картаполов добавил, что в этом году призывная компания пройдет по старым нормам. По его словам, Единый реестр воинского учета сейчас работает в некоторых регионах в тестовом режиме. Полноценный запуск сервиса запланирован на 2025 год, подчеркнул парламентарий.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждений новой волны мобилизации в РФ не ведется. Он отметил, что желающих заключить контракт с Минобороны РФ для участия в спецоперации «все больше и больше».

Ранее в Госдуме оценили необходимость мобилизации для увеличения численности российской армии.

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