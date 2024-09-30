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В Литве изъяли маскировочные сетки в поезде, следовавшем в РФ

ТАСС: Литва изъяла посылки с маскировочными сетками для РФ и передаст их Украине

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Сотрудники литовского таможенного департамента изъяли в поезде, который следовал из Калининграда в Москву, почтовые посылки с маскировочными сетками. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, теперь Вильнюс собирается передать их Киеву.

«В пятницу (27 сентября — «Газета.Ru») в почтовой посылке поезда, следовавшего из Калининграда в Москву, было обнаружено 22 маскировочные сетки для артиллерийских орудий, в воскресенье (29 сентября — «Газета.Ru») — еще две», — говорится в материале.

При этом в таможенном департаменте Литвы рассказали, что в сопроводительных документах было прописано действительное место назначения. Получатель посылок находился в Белгородской области.

28 сентября издание «РБК-Украина» со ссылкой на литовское министерство обороны сообщило, что Вильнюс передал Киеву очередную партию военной помощи. Она состояла из различного логистического оборудования, ноутбуков, боеприпасов и иных товаров.

Комментируя ситуацию, в военном ведомстве республики заявили о «непоколебимой поддержке» Украины и желании Литвы вместе с ней добиться победы.

Ранее в Литве захотели передать Украине конфискованные белорусские пожарные машины.

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