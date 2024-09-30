Успех наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация украинских военнослужащих. Об этом в колонке для «Комсомольской правды» написал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Военкор отметил, что ни один из факторов не является решающим, украинские солдаты надорвались, противник надорвался, разбросал резервы по разным участкам фронта — в Курскую область, под Угледар, в Селидово.

«Факт. Качество ВСУ-шников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое», — написал Стешин.

Журналист добавил, что еще одним фактором успеха российского наступления стало эффективное тактическое планирование и использование тактики неожиданности.

Также майор Александр Трошин заявил, что темпы продвижения российских войск не дают Вооруженным силам Украины шанса удерживать оборону населенных пунктов на Донецком направлении.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.