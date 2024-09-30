Алаудинов заявил о вытеснении ВСУ из Курской области и уничтожении их ресурсов

Российская армия планомерно оттесняет подразделения Вооруженных сил Украины из Курской области и уничтожает ресурсы противника. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает ТАСС.

«Обстановка подконтрольная, потихоньку выдавливаем противника с нашей территории. Зачищаем (…) Курскую область, уничтожая ресурсы противника», — сказал генерал.

29 сентября сообщалось, что российские военные нанесли удар по солдатам ВСУ, пока они сидели на остановке в Курской области. Инцидент произошел около села Ольговка.

В тот же день российское министерство обороны проинформировало, что суточные потери украинских формирований в Курской области превысили 400 военнослужащих. При этом за все время с момента вторжения в регион ВСУ лишились более 18,5 тыс. солдат.

Ранее сообщалось, что ВСУ стремительно теряют западную технику в Курской области.