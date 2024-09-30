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В Генштабе заявили, что призывников не привлекут в зону СВО

Генштаб РФ: призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что призывники не будут участвовать в боевых действиях в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова в ходе брифинга передает ТАСС.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», — сказал Цимлянский.

21 сентября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что осенний призыв на военную службу пройдет по старым правилам — повестки будут приходить традиционным образом, пока не идет тестирование реестра воинского учета, запуск которого ожидается к 1 января 2025 года.

Осенняя призывная кампания в 2024 году продлится три месяца: она начнется 1 октября и закончится 31 декабря. Кого она коснется, в каком виде новобранцы получат повестки из военкоматов и кто имеет право на отсрочку — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдума защитила выплаты военнослужащим от изъятия за долги.

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