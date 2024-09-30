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Стало известно, какие планирующие бомбы получит Украина

РИА: США передадут ВС Украины планирующие бомбы JSOW без двигателей

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US Navy

США передадут Украине планирующие бомбы JSOW без двигателей. Об этом пишет РИА Новости в своем материале.

Военные эксперты считают, что эти боеприпасы можно охарактеризовать в том числе как ракеты с высокой дальностью, потому что за счет модуля планирования и двигателя в конкретных версиях они имеют максимальную дистанцию применения до 560 километров.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Агентство отмечает, что президент США Джо Байден ранее говорил, что спонсоры передадут Вооруженным силам Украины бомбы JSOW без двигателей в рамках помощи на $8 млрд. Это ограничит возможность применения снарядов до 130 километров. Такой дистанции можно достигнуть в том случае, если пилот самолета-бомбардировщика рискнет подставиться под российские системы противовоздушной обороны и поднимется на значительную высоту.

При сбросе бомбы с малых высот JSOW пролетит максимум 22 километра, говорится в материале.

Полное название боеприпаса — AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Это планирующие авиабомбы, которые работают по типу «выстрелил и забыл»: после запуска их не надо дополнительно корректировать и наводить. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для украинской армии.

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