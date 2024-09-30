Житель Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) в беседе с РИА Новости рассказал, что до перехода города под контроль Вооруженных сил России ему приходилось долгое время прятаться дома от мобилизации.

Мужчина рассказал, что он два года прятался дома почти безвылазно. Он выходил на улицу, только чтобы посидеть с друзьями на лавочке. В магазин и за водой ходила его мать.

23 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги своего первого года на этом посту, заявил, что мобилизация украинцев в ВСУ увеличилась втрое. По словам главы украинского военного ведомства, этого результата удалось достичь благодаря цифровизации, в частности внедрению электронных военно-учетных документов.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) на Украине являются охотой на людей.

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.