Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Житель Новогродовки рассказал, как скрывался от украинской мобилизации

РИА: житель Новогродовки рассказал, как два года скрывался от мобилизации в ВСУ

close
Stringer/Reuters

Житель Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР) в беседе с РИА Новости рассказал, что до перехода города под контроль Вооруженных сил России ему приходилось долгое время прятаться дома от мобилизации.

Мужчина рассказал, что он два года прятался дома почти безвылазно. Он выходил на улицу, только чтобы посидеть с друзьями на лавочке. В магазин и за водой ходила его мать.

23 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров, подводя итоги своего первого года на этом посту, заявил, что мобилизация украинцев в ВСУ увеличилась втрое. По словам главы украинского военного ведомства, этого результата удалось достичь благодаря цифровизации, в частности внедрению электронных военно-учетных документов.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) на Украине являются охотой на людей.

Ранее на Украине признали незаконной мобилизацию лиц моложе 25 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами