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Израиль завершил мощную волну ударов по Ливану

Армия Израиля завершила мощную волну ударов по Ливану, атаковано 120 целей

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Ammar Awad/Reuters

Израильские ВВС завершили мощную волну ударов по  объектам шиитского движения «Хезболла» в  Ливане. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что в рамках разведывательных ударов были поражены около 120 объектов «Хезболлы» на юге Ливана и в глубине страны.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что были атакованы штаб-квартиры организации, которые «использовались для планирования и осуществления террористической деятельности против государства Израиль».

В ведомстве подчеркнули, что удар нанес значительный ущерб возможностям «Хезболлы», ее командованию, а также оперативному управлению.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.

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Операция Израиля в Ливане
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