СМИ узнали еще об одном высокопоставленном боевике, ликвидированном ЦАХАЛ

Высокопоставленный член группировки «Аль-Гамаа аль-Исламия» (организация запрещена в России) был ликвидирован в ходе удара Израиля по долине Бекаа на востоке Ливана, передает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, речь идет о высокопоставленном представителе суннитской группировки Мохаммаде Дахрудже. Reuters уточняет, что за последний год «Аль-Гамаа аль-Исламия» не раз обстреливала территорию Израиля ракетами.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. С 19 сентября израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее в МИД Ирана увидели в ликвидации лидера «Хезболлы» новый этап сопротивления.