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Экс-замглавы Минобороны уличили в препятствовании следствию по делу о мошенничестве

ТАСС: экс-замглавы МО РФ Булгаков препятствует следствию по делу о мошенничестве

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший замминистра обороны России Дмитрий Булгаков препятствует расследованию по делу, связанному с делом о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Фигуранты препятствуют установлению истины по делу, намерены затруднить ход расследования, сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в тексте.

Отмечается, что речь идет о деле, связанном с заключением контрактов на системы освещения в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Утром 28 сентября стало известно, что суд наложил арест на счет связанного с некачественными сухпайками экс-замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.

Экс-замминистра обороны отвечал в ведомстве за материально-техническое обеспечение армии. Его арестовали в июле, 24 сентября ему продлили арест. В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение. По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости.

Ранее фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину.

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