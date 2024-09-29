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В Британии описали обстановку для ВСУ в Угледаре

Аналитик Меркурис: солдаты ВСУ в Угледаре «проходят через ад»

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Evgeniy Maloletka/AP

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшиеся в Угледаре, проходят через ад, заявил британский аналитик Александр Меркурис. Запись выступления опубликована на YouTube-канале эксперта.

Меркурис утверждает, что российские военные наносят многочисленные ракетные и артиллерийские удары по позициям ВСУ в Угледаре.

Аналитик подчеркнул, что действия ВС РФ в городе можно назвать «зачисткой».

29 сентября руководство ВСУ отправило в отставку командира 72-й бригады украинских войск, которая отвечала за удержание Угледара, Ивана Винника. Комментируя ситуацию, офицер заявил, что служил в составе данного подразделения с лета 2022 года до «сегодняшнего дня», и это «было честью» для него.

В этот же день полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что окружение украинских войск в городе Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР) свидетельствует о серьезных проблемах в армии страны.

Также эксперт обратил внимание, что в рядах Вооруженных сил Украины «уже никого не осталось». Армия страны оказалась почти полностью уничтожена.

Ранее украинских солдат призвали отступить из Угледара.

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