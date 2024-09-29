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Подполье сообщило об ударе по солдатам ВСУ, обслуживающим установки HIMARS

Лебедев: поражено местоположение персонала установок HIMARS ВСУ под Николаевом

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AFLO/Global Look Press

В Николаевской области было поражено местоположение украинских военнослужащих, в обязанности которых входило обслуживание пусковых установок РСЗО HIMARS. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Котлярово, стоящее рядом Шевченково местные активисты сопротивления помечали, как точки, откуда работают дальнобойными ракетами установки HIMARS. Прилет был по бандеровцам из обслуживающего персонала», — сообщил подпольщик.

По словам Лебедева, в результате удара ранения получили 40 человек, при этом 20 из них медикам спасти не удалось.

Также 29 сентября Лебедев рассказал об ударе по зданию СБУ в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По его словам, в помещениях здание в момент удара находились офицеры из стран НАТО. Около 15 человек получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, утром подпольщик сообщил, что российские войска поразили два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, расположенные на территории Одесской области.

Ранее подполье сообщило о попадании по пункту дислокации наемников ВСУ под Одессой.

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Операция на Украине
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