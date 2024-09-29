Военкор опроверг заявление украинской разведки об убийстве полковника в Подмосковье

Данные, которые распространили украинские СМИ об убийстве полковника Вооруженных сил (ВС) России Алексея Коломейцева в Коломне, оказались фейком. Об этом сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo.

Журналист со ссылкой на свои источники заявил, что Коломейцев жив, здоров, находится на пенсии и не является действующим военнослужащим.

«Сразу два промаха в одном заявлении украинской разведки. <...> Если нет побед на поле боя, то их обязательно нужно придумать», — заключил журналист.

Накануне украинские СМИ и Telegram-каналы утверждали, что сотрудники Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины убили Коломейцева в Коломне. В ГУР сообщали, что офицер является руководителем 924-го государственного центра беспилотной авиации министерства обороны России.

Украинская разведка заявляла, что Коломейцев готовил специалистов по использованию беспилотников.

Ранее в Донецкой народной республике погиб российский доброволец, ранее служивший в израильской армии.