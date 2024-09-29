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Российский военный рассказал, как операторы дронов жгут технику ВСУ под Курском

РИА Новости: спецназ ВС РФ успешно жжет технику ВСУ в их тылу в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Операторам дронов в составе спецназа группировки российских войск «Север» приходится максимально близко подъезжать к местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в их глубоком тылу в Курской области, чтобы поразить и сжечь их технику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Вооруженных сил РФ с позывным «Рубин».

По словам мужчины, расчеты беспилотников в составе спецназа имеют в своем распоряжении самое современное оборудование. Различные устройства позволяют им в течение двух недель работать в лесах, которые находятся на минимальном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Боец уточнил, что украинские солдаты уже давно пытаются отследить операторов дронов из группировки «Север». С этой целью они объявили на них «охоту», но пока она не дала никаких результатов.

«Здесь, когда свои разведчики и свои «птицы», мы можем автономно работать в любой точке, в любой местности», — сказал «Рубин».

Как он отметил, подобные автономные расчеты беспилотников обладают множеством преимуществ. В том числе это касается их мобильности, использования большого разнообразия снарядов для поражения техники ВСУ и профессиональной подготовки каждого члена.

«Современные условия ведения боя диктуют свои правила, и приходится очень быстро переориентироваться», — резюмировал мужчина.

Ранее министерство обороны РФ показало видео с ударом дрона «Ланцет» по украинской технике в Курской области.

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Операция на Украине
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