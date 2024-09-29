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ВСУ потеряли до 450 военных в зоне действий группировки «Запад» за сутки

МО РФ: группировка «Запад» ликвидировала три склада ВСУ и 450 человек за сутки

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Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 450 военных в зоне ответственности российской группировки «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие отразили четыре контратаки противника и уничтожили три склада боеприпасов.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли девять автомобилей, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, американскую гаубицу М198, британские гаубицы FH-70 и L-119, орудие Д-20, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Польская гаубица Krab уже неоднократно становилась целью Вооруженных сил России. В частности, в сентябре такую установку ликвидировали в Курской области с помощью боеприпаса «Ланцет».

Накануне танкисты группы командира «Пресса» спецназа «Ахмат» уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины, пытавшуюся прорвать линию обороны ВС России под Суджей в Курской области.

Ранее командира бригады ВСУ, удерживавшей Угледар, сняли с должности.

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