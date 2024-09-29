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ВС РФ освободили Макеевку

Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили село Макеевка в ЛНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ освободили село Макеевка в ЛНР. Об этом сообщило министерство обороны России.

При этом город — пригород Донецка Макеевка в ДНР находится под контролем российских сил с 2022 года, а под контролем властей ДНР — с 2014 года.

По данным МО РФ, российскими войсками было нанесено поражение живой силе и технике 44-й и 53-й механизированных, а также 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 117-й бригады украинской территориальной обороны в районе Купянска в Харьковской области, а также под Григоровкой и Торским в ДНР.

До этого группировка «Запад» заняла села Стельмаховка в ЛНР и Синьковка под Харьковом.

Также в министерстве добавили, что было поражено шесть механизированных, а также танковая, штурмовая и аэромобильная бригада ВСУ, а также две бригады теробороны и несколько бригад спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Потери ВСУ составили более 3450 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин, включая американские бронетранспортеры М113 и 51 автомобиль.

Ранее российские войска вынудили ВСУ атаковать в неудобном месте.

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