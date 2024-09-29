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Подполье сообщило об ударе по зданию с офицерами НАТО в Запорожье

РИА Новости: 15 человек погибли при ударе по зданию с офицерами НАТО в Запорожье

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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

По зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье был нанесен удар. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине.

«Известно, что один из ударов был нанесен по зданию СБУ, где в тот момент находились офицеры стран НАТО. <...> По сообщениям от медиков – не менее 15 погибших на данный момент из иностранцев», — рассказал подпольщик.

В ночь на 29 сентября сразу в нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу. Сперва о возможной опасности предупредили жителей Одесской, Житомирской, Киевской и Сумской областей. Позже сирены сработали на территории Винницкой, Кировоградской и Черкасской областей.

Утром Лебедев сообщил, что российские войска поразили два погрузочных терминала в порту и судоремонтный завод, расположенные на территории Одесской области.

Ранее подполье сообщило о попадании по пункту дислокации наемников ВСУ под Одессой.

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Операция на Украине
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