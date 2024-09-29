Армия Израиля заявила о ликвидации еще одного из лидеров «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации в Ливане члена центрального совета шиитской партии «Хезболла» Набиля Каука.

По заявлению пресс-службы ведомства, мужчину ликвидировали в результате точечного авиаудара, который Израиль нанес 28 сентября по Бейруту.

23 сентября Израиль заявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане, которая получила кодовое название «Стрелы севера».

По заявлению ЦАХАЛ, целью операции является инфраструктура «Хезболлы», которую шиитская группировка строила последние 20 лет. Начальник генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что действия военных направлены на создание условий для возвращения жителей севера Израиля в свои дома.

«Хезболла» в ответ также атакует Израиль. В ночь на 28 сентября ЦАХАЛ зафиксировал запуск по израильской территории по меньшей мере 65 ракет из Ливана. Подробности о происходящем на Ближнем Востоке собрала «Газета.Ru».

Ранее в США указали на подготовку Израилем возможного наземного вторжения в Ливан.