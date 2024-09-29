Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командира бригады ВСУ, удерживавшей Угледар, сняли с должности

«Страна.ua»: командира удерживавшей Угледар бригады ВСУ отправили в отставку

close
Libkos/AP

Командира 72-й бригады украинских войск, которая отвечала за удержание города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), Ивана Винника отправили в отставку. Об этом говорится в сообщении, появившемся от лица офицера на странице бригады в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В тексте Винник благодарит солдат бригады за совместную службу, говоря о ней в прошедшем времени и отмечая, что выполнять боевые задачи с 72-й бригадой для него «было честью». Он также отметил, что служил в составе бригады с лета 2022 года до «сегодняшнего дня». Пост датируется 29 сентября.

28 сентября ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах сообщило, что украинские войска в Угледаре оказались заблокированы. Отмечается, что единственная грунтовая дорога, по которой ВСУ еще пытаются выходить, находится под полным огневым контролем российских войск. Украинцы на данном участке фронта несут большие потери и массово сдаются в плен.

До этого бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что украинской армии вскоре придется отступать из района города Угледара в ДНР из-за преимущества ВС РФ на направлении и нехватки артиллерии.

Ранее украинский аналитик Руслан Микула назвал сроки потери Угледара в ДНР.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами