Командира бригады ВСУ, удерживавшей Угледар, сняли с должности

Командира 72-й бригады украинских войск, которая отвечала за удержание города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР), Ивана Винника отправили в отставку. Об этом говорится в сообщении, появившемся от лица офицера на странице бригады в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В тексте Винник благодарит солдат бригады за совместную службу, говоря о ней в прошедшем времени и отмечая, что выполнять боевые задачи с 72-й бригадой для него «было честью». Он также отметил, что служил в составе бригады с лета 2022 года до «сегодняшнего дня». Пост датируется 29 сентября.

28 сентября ТАСС со ссылкой источник в силовых структурах сообщило, что украинские войска в Угледаре оказались заблокированы. Отмечается, что единственная грунтовая дорога, по которой ВСУ еще пытаются выходить, находится под полным огневым контролем российских войск. Украинцы на данном участке фронта несут большие потери и массово сдаются в плен.

До этого бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев заявлял, что украинской армии вскоре придется отступать из района города Угледара в ДНР из-за преимущества ВС РФ на направлении и нехватки артиллерии.

Ранее украинский аналитик Руслан Микула назвал сроки потери Угледара в ДНР.