В Ростовской области после падения БПЛА начался пожар

Лесной пожар произошел в Милютинском районе Ростовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Он рассказал, что огонь распространился на площади 20 гектаров. При этом сейчас угроза того, что пламя перекинется на населенные пункты, отсутствует.

«В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер», — подчеркнул глава российского субъекта.

По его словам, МЧС РФ направило на место происшествия один из своих вертолетов.

Утром 29 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны перехватили и уничтожили 125 украинских дронов. Больше всего БПЛА — 67 — сбили в воздушном пространстве Волгоградской области. В небе над Ростовской областью ликвидировали 18 беспилотников, а в небе над Воронежской и Белгородской областями — по 17 летательных аппаратов.

Кроме того, три дрона были перехвачены над акваторией Азовского моря. Еще по одному БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Курской и Брянской областях.

Ранее в Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелась трава.