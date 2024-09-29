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Гусев рассказал о повреждениях домов в Воронежской области после налета БПЛА

Губернатор Гусев: две квартиры в Воронеже получили повреждения при атаке дронов

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Телеграм-канал «Гусев»

В результате атаки украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на 29 сентября в административном центре региона повреждения получили дома и автомобили. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор субъекта Александр Гусев.

«В Воронеже повреждены две квартиры, остекление одного дома и детская площадка, в районах региона — гараж, дачный дом и ограждения участков. Также повреждены несколько автомобилей», — заявил глава области.

Всего, по словам мэра Воронежа Сергея Петрина, в результате атаки были повреждены восемь машин.

По словам Гусева, после налета БПЛА в регионе произошли пожары, которые удалось оперативно потушить. Он подчеркнул, что никому из владельцев квартир и домов после атаки не потребовалось временное жилье.

До этого губернатор Воронежской области сообщал, что один из дронов упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание.

Ранее стало известно, что за ночь над РФ сбили 125 беспилотников.

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