Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) признался, что хотел сбежать из армии в первый же день. Видео с рассказом мужчины о ситуации в рядах украинских войск предоставило министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

В материале уточняется, что военнослужащего зовут Максим Шевченко.

«Сбежать хотелось уже на второй день, да и в первый, но не было куда», — рассказал он.

По словам украинского бойца, командование ВСУ совершенно не ценит рядовых солдат. Офицеры воспринимают подчиненных «как мясо», уточнил Шевченко.

Также пленный обратил внимание, что Киеву важна только победа. Властям нет дела до того, какую цену за нее заплатят обычные военные.

«Но победы там (на фронте. — «Газета.Ru») и не видно. На войну идут большие деньги, народ или военные не видят эти деньги вообще. Куда-то эти деньги идут, значит, чтобы войну затянуть», — резюмировал солдат ВСУ.

28 сентября другой пленный украинский боец Владимир Кузько рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовали его прямо на глазах у детей.

Это произошло в апреле 2023 года, когда мужчина гулял с наследниками по парку в городе Ромны в Сумской области. Тогда к нему подошли представители ТЦК и заставили сесть в их машину, а уже через несколько дней гражданина отправили на поле боя.

Ранее военный ВСУ заявил, что командование обманом отправило его в Курскую область.