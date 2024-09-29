В Воронеже после падения обломков БПЛА повреждены автомобили

В Воронеже после падения обломков беспилотника оказались повреждены восемь автомобилей. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Петрин в своем Telegram-канале.

По словам Петрина, сейчас на территории жилого комплекса, куда упали обломки дрона, работают оперативные службы и сотрудники управы Коминтерновского района.

«Управа района окажет содействие в получении компенсации жителям за повреждения транспортных средств из-за падения обломков БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — «Газета.Ru»)», — написал глава администрации Воронежа.

В ночь на 29 сентября несколько украинских беспилотников были подавлены и сбиты на территории Воронежа и пригородов. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, один из дронов упал на жилой комплекс на Московском проспекте, вызвав возгорание. Помимо этого, несколько сбитых БПЛА упали на окраинах города и за его пределами.

Сообщалось также, что силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в Азовском районе Ростовской области.

Ранее над Россией за ночь сбили более 120 беспилотников.