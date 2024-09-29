Следствие продолжает допросы по делу о поставках сухпайков для армии

Следствие продолжает допрашивать сотрудников предприятий в рамках дела о поставках некачественных сухпайков для российской армии. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В документах указано, что по делу нужно провести судебные экспертизы, а также допросить сотрудников Минобороны, «Грязинского пищевого комбината», «КонсервПакЛам», «ГПК-Продтара», «Бруно».

Одна из обвиняемых по делу о некачественных пайках для Вооруженных сил России Эльвира Смирнова признала вину и пошла на сотрудничество со следствием, заключив соглашение. Несмотря на соглашение и прошение защитников Смирновой, суд не разрешил изменить меру пресечения на домашний арест, и она останется в СИЗО минимум до 18 декабря.

До этого стало известно, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 год.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.