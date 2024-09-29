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Очевидец рассказал, как российские бойцы помогали жителям Новогродовки

Житель освобожденной Новогродовки рассказал о строгих бойцах РФ

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РИА «Новости»

Российские бойцы штурмовых отрядов, освобождавшие от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Новогродовка в Донецкой народной республике (ДНР), показали себя как строгие и добродушные профессионалы. Об этом рассказал РИА Новости один из эвакуированных жителей Новогродовки, представившийся Игорем.

По словам Игоря, солдаты российской армии помогали с эвакуацией местных мирных жителей. Он особо отметил добродушное отношение российских военных к людям при освобождении Новогродовки.

«Поднялись строгие ребята, все у них было как надо, по регламенту. Спасать нас зашли лучшие ребята. Не то что та сторона (боевики ВСУ — «Газета.Ru»), которая стреляла, обзывала, гранаты бросала. А это — зашли лучшие ребята, которым для нас ничего не было жалко», — рассказал мужчина.

10 сентября министр обороны РФ Андрей Белоусов в телеграмме высоко оценил действия командования и личного состава 30-й отдельной мотострелковой бригады, которая взяла под контроль населенный пункт Новогродовка в ДНР.

Ранее под контроль войск РФ за неделю перешли четыре населенных пункта в ДНР.

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