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Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях

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Воздушная тревога была объявлена в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Тревога объявлена в Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской областях.

28 сентября сообщалось, что в Киевской области повреждено административное здание.

Утром того же дня глава администрации Полтавской области Филипп Пронин заявлял о повреждениях на объекте энергетической инфраструктуры, а телеканал «Общественное» сообщал о взрывах в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, через несколько дней после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога на Украине стала регулярным явлением, объявляясь практически ежедневно, иногда охватывая все регионы страны.

Ранее украинский офицер назвал российскую ПВО одной из лучших в мире.

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