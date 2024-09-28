В Израиле сообщили о попытке обстрела Иерусалима из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о попытке обстрела Иерусалима с территории Ливана.

По данным ЦАХАЛ, сирены прозвучали в районе Иудеи и Самарии. Ливан запустил в сторону израильской территории один снаряд.

«Упавший снаряд был обнаружен в районе Мицпе-Хагит. Израильские пожарно-спасательные службы в настоящее время работают над тушением пожара, вызванного упавшим снарядом в этом районе», — говорится в посте.

Накануне ЦАХАЛ нанес авиаудар по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Его целью был генсек «Хезболлы» Насралла из-за того, что он отказался прекратить атаки на Израиль и порвать сотрудничество с ХАМАС. В результате удара, по данным минздрава Ливана, более 70 человек пострадали. На этом фоне премьер Нетаньяху срочно вылетел в Израиль из США. В Пентагоне заявили, что не знали о готовящейся операции ЦАХАЛ.

Ранее Нетаньяху впервые после ликвидации лидера «Хезболлы» выступил публично.