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Алаудинов посмеялся над сообщениями о своем попадании в плен

Алаудинов: «Сообщили, что меня взяли в плен, но я об этом ничего не знаю»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отреагировал в своем Telegram-канале на слухи о своем якобы пленении, отметив, что был не в курсе происходящего.

«Сегодня в интернете сообщили, что меня взяли в плен, но я об этом ничего не знаю», – сказал Алаудинов.

Он также высказал свое мнение о распространении таких слухов, добавив, что не считает нужным на них реагировать.

Военный сравнил себя со львом, который не обращает внимания на лаянье собак, и подчеркнул, что относится к людям, не обращающим внимания на пустые слухи.

В августе командир спецназа «Ахмат» рассказывал о сдаче в плен бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» в боевых действиях в Курской области. Он пояснил, всего в плен к украинским военнослужащим попали пять чеченских бойцов. Среди них — трое стрелков и двое связистов. Также Алаудинов отметил, что ему уже известны имена и фамилии тех чеченских военнослужащих, которые сдались ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что Зеленскому предстоит капитуляция.

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