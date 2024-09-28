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ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

Гладков: украинские военные атаковали три населенных пункта Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины нанесли удары по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что село Петровка подверглось артиллерийскому обстрелу. В результате атаки одна женщина получила минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и осколочные ранения, другая — также получила минно-взрывную травму. Пострадавшие доставлены в городскую больницу №2 Белгорода бригадами скорой помощи.

Губернатор также сообщил, что в четырех частных домах выбиты окна, повреждены заборы и кровли. Также пострадали гараж и легковой автомобиль.

«В селе Муром Шебекинского городского округа в результате атаки беспилотника повреждены заборы на территории двух домовладений. В ходе другой атаки БПЛА пострадал гараж», — указано в сообщении губернатора.

Кроме того, под удар попал город Шебекино. В результате атаки FPV-дрона повреждена кровля торговых павильонов на рынке. Информация о последствиях инцидента уточняется.

Сегодня в Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ. По данным Минобороны, попытку Украины совершить террористическую атаку c помощью дрона самолетного типа пресекли в 11:30 мск.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Обстрелы Белгородской области
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