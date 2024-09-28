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В ХАМАС обвинили Израиль в нарушении суверенитета Ливана

ХАМАС посчитал операцию по ликвидации Насраллы нарушением суверенитета Ливана

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Ronen Zvulun/Reuters

Бомбардировка силами Израиля южной окраины Бейрута, которая привела к ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, является нарушением суверенитета Ливана. Об этом заявил член политбюро палестинского движения ХАМАС Халиль Аль-Хейя, его выступление разместил Telegram-канал группировки.

«Преступление, которое совершили силы Израиля — это террористический акт и явное нарушение суверенитета Ливана», — сказал он.

До этого сообщалось, что глава исполнительного совета шиитского движения «Хезболла» Хашим Сафи ад-Дин может стать следующим генсекретарем организации после ликвидации Израилем его двоюродного брата Хасана Насраллы.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута. Помимо генсека движения, был ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля.

Ранее генштаб Израиля предупредил о дальнейших операциях против «Хезболлы».

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Операция Израиля в Ливане
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