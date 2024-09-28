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Под Курском уничтожили солдата ВСУ, вооруженного мечом

Появилось видео ликвидации вооруженного мечом солдата ВСУ в Курской области

В сети появилось видео, на котором запечатлено уничтожение украинского военнослужащего, вооруженного мечом. Согласно информации Telegram-канала «Будни радистки», этот боец был замечен и ликвидирован в Курской области.

«...Но если кто с мечом к нам придет…» — говорится в комментарии к ролику.

На записи видно, как солдат ВСУ с длинным клинком в руках передвигается по населенному пункту. Затем камера фиксирует удар по постройке, в которую вошел украинский военнослужащий. Судя по кадрам, ракетный удар оказался успешным: появляется взрыв, разлетающиеся осколки и поднимающиеся клубы черного дыма.

24 сентября Минобороны показало видео, на котором бойцы ВСУ попали под удар российского беспилотника и обратились в бегство. На кадрах видно, как российский беспилотный летательный аппарат сбрасывает боеприпас на опорный пункт ВСУ в лесу, а другой снаряд прилетает по отряду украинских военных, после чего они бегут по полю к эвакуационному автомобилю. По данным ведомства, российские военные взяли под контроль опорный пункт ВСУ.

Ранее появились кадры уничтожения «Ланцетом» бронетехники ВСУ в курском приграничье.

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