Под Челябинском люди в военной форме с оружием избили двух мужчин

В Чебаркуле в Челябинской области двое молодых в военной форме избили двух мужчин. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

«Зарегистрировано сообщение о драке», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что двое пострадавших доставлены в больницу с ушибами. Материалы проверки переданы в военно-следственный отдел. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал «Челябинск с огоньком». На кадрах видно, что нападавшие имели при себе оружие.

В Чебаркуле ранее двое рядовых подрались из-за форменной шапки. Солдат на время встречи с родственниками одолжил у сослуживца форменную шапку, посчитав ее более привлекательной. Во время уборки снега на плацу воинской части хозяин потребовал вернуть свою шапку, но рядовому тон сослуживца не понравился, из-за чего он пригрозил, что вообще может ее не отдать. Владелец шапки разозлился и ударил оппонента по лицу штыковой лопатой, которой долбил наледь. Позже медики зафиксировали у пострадавшего ушиб верхней губы и перелом зубов. Нападавшему вменили нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Ранее под Белгородом боец ЧВК «Вагнер» и его брат получили по 3,5 года за нападение на участкового.