На Украине задались вопросом, почему Сырский «прячется на даче» в Харьковской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский «прячется на даче» в Харьковской области, а начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич попался на взятке. Об этом заявила нардеп Марьяна Безуглая, регулярно критикующая командование украинской армии, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Интересно, почему Сырский продолжает прятаться в Харьковской области, по моей информации, на своей даче, а начальника Генштаба Баргилевича уже давно не видели? Все больше распространяются слухи о взятках, на которых якобы поймали Баргилевича. Эта информация быстро распространилась среди военнослужащих», — отметила Безуглая.

До этого Безуглая заявляла, что из-за действий Сырского потеря Украиной Угледара является вопросом времени. Она подчеркивала, что за Часовым Яром фортификаций нет, города Константиновка, Курахово и Селидово совершенно не подготовлены к обороне. Безуглая также утверждала, что в регион направляют бригады из необученных мобилизованных, а элитные подразделения ВСУ забрали.

Ранее Безуглую внесли в базу «изменников родины».