Стало известно о гибели генерал-майора КСИР во время удара по Ливану

Генерал-майор элитной части ВС Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — Аббас Нилфорушан погиб во время удара Израиля по Бейруту. Об этом сообщило агентство Mehr.

При этом командир спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Исмаил Каани не пострадал в результате ударов Израиля по ливанскому Бейруту, как сообщало агентство Tasnim.

Ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми пользовались члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. С 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории. 23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.