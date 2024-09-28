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Сальдо заявил о снижении числа украинцев в рядах ВСУ

Сальдо: в ВСУ все меньше украинцев и все больше поляков

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Stringer/Reuters

В украинской армии наблюдается сокращение числа граждан Украины и увеличение контингента из Польши. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в последнее время все меньше украинцев записываются в ряды Вооруженных сил, а недостающие кадры для нужд армии, в первую очередь, заполняют наемники, среди которых большинство — поляки.

Накануне российский военный с позывным «Зёма» рассказал о наемниках из Польши, Франции, а также темнокожих американцах в рядах ВСУ в приграничных районах Курской области.

Днем ранее эксперт Василий Дандыкин заявил, что польские наемники, служащие в ВСУ, несут тяжелые потери в Курской области, потому что не сдаются в плен, в отличие от других иностранцев в рядах украинской армии.

В августе российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах в зоне СВО.

Ранее боец ВС РФ рассказал, как ВСУ вывозили наемников из Курской области.

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Операция на Украине
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