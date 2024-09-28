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В Пакистане погибли российские пилоты

Geo: в Пакистане погибли шесть человек при крушении Ми-8 с пилотами из России

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«Вертолеты России»

В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту, всего погибли шесть человек. Об этом сообщает издание Geo.

Отмечается, что еще восемь человек получили ранения. Вертолет принадлежал пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Причиной крушения воздушного судна называется техническая неисправность. Вертолет упал недалеко от нефтяного месторождения.

До этого сообщалось, что в Архангельской области пропал вертолет Robinson, на борту находились два человека, в том числе депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин.

17 сентября вертолет, на котором должен был лететь президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, потерпел крушение вскоре после взлета, но политика на борту не оказалось.

Ранее генштаб ВС Ирана назвал причины крушения вертолета президента Эбрахима Раиси.

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