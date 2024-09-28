В ХАМАС заявили, что ликвидация главы «Хезболла» Насруллы усилит сопротивление

Убийство главы шиитского движения «Хезболла» Хасана Насруллы только усилит сопротивление. Об этом сообщили в палестинском радикальном движении ХАМАС, соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группировки.

ХАМАС заявило о едином фронте с «Хезболлой» после убийства Насруллы.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из «Хезболлы» и братский ливанский народ перед лицом этой жестокой агрессии», — говорится в публикации.

До этого министерство иностранных дел Франции подтвердило, что израильские военные ликвидировали лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» 27 сентября.

28 сентября Израиль сообщил, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем израильских военно-воздушных сил по подземному штабу организации на юге Бейрута.

Израильская сторона утверждает, что за 32 года пребывания Насраллы на посту лидера «Хезболлы» он был ответственен за уничтожение многих израильских гражданских лиц и солдат, а также за планирование и осуществление тысяч терактов против Израиля. По данным армии Израиля, Насралла был главным лицом, принимающим решения, и единственным утверждающим стратегически-системные решения, а иногда и тактические решения в организации.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.