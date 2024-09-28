«Хезболла» нанесла удар ракетами по поселениям на севере Израиля

Движение «Хезболла» сообщило о нанесении ракетных ударов по двум населенным пунктам на севере Израиля. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

Отмечается, что залп ракет был выпущен по поселению Метцова, а также 50 ракет были выпущены по населенному пункту Маалот.

Сирены воздушной тревоги пять раз за последний час прозвучали в различных районах на севере Израиля.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Авиаудар был нанесен в тот момент, когда высшее командование шиитской организации находилось в штаб-квартире и «занималось координацией террористической деятельности против граждан государства Израиль», заявили власти Израиля. Помимо Насраллы, ликвидирован командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карчи, а также другие командиры.

Ранее сообщалось, что жители Бейрута ночуют на пляже в спальниках и палатках из-за ударов Израиля.