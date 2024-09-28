В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» в своем Telegram-канале.

Воздушную тревогу в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявляли.

Утром также сообщалось о взрывах в Херсоне.

Утром 28 сентября глава украинской военной администрации на территории Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении ряда объектов критической инфраструктуры и административного здания в подотчетной ему части региона.

Позднее сообщалось о втором за утро взрыве в украинском городе Сумы.

Ранее полицейское управление в Кривом Роге Украины получило повреждения из-за взрыва.