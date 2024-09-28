Подразделения «Южной» группировки войск сумели занять более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 10-й, 128-й горно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), 18-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах Константиновки, Высокоивановки, Зализнянского, Дружковки, Курахово, Григоровки и Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

«Отразили 8 контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной, 93-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины и 119-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 725 военнослужащих», — проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в результате этого украинцы лишились танка, боевой бронированной машины, восьми автомобилей, двух 155 мм гаубиц М777 американского производства, трех 152 мм орудий Д-20, двух 122 мм гаубиц Д-30 и двух 105 мм орудий М119 производства США. Также российскими военными были уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.

Украинская армия за сутки потеряла около 1990 солдат.

Ранее сообщалось, что в Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ.