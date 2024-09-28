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Пашаев не участвовал в боях на передовой в зоне СВО

Доброволец Хим: бывший адвокат Пашаев не участвовал в боях в зоне СВО

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pashaevtv/Telegram

Доброволец Наталья Хим, знакомая с арестованным бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым заявила, что он не участвовал в боях на передовой в зоне специальной военной операции (СВО). Ее слова приводит РИА Новости.

«Службу Пашаева в обоих подразделениях назвать службой очень сложно. Пашаев и «передок» — вещи несовместимые», — сообщила она.

Хим утверждает, что во время службы бывший адвокат занимался «решением вопросов».

«Пытался как-то медийно раскручивать батальон... он обещал это командованию», — добавила она.

До этого Mash писал, что Пашаев предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, за деньги отсидеться в тылу.

Бывшего адвоката задержали в Москве 17 сентября 2024 года. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пашаева заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение.

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