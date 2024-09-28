ВС РФ нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Российские войска нанесли групповой удар по аэродромной инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, атака была произведена 27 сентября высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Утром 28 сентября Минобороны РФ сообщало, что украинские военные с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории завода «Южмаш» в Днепропетровской области.

27 сентября Минобороны РФ сообщало, что за неделю ВС РФ нанесли 33 групповых удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, российские военные поразили цеха производства и места хранения украинских беспилотников, безэкипажных катеров. Среди прочего за неделю ВС РФ ударили по арсеналам, складам боеприпасов и горючего и пунктам временной дислокации и районам сосредоточения подразделений украинских бойцов.

Ранее Черноморский флот за неделю уничтожил шесть безэкипажных катеров.