При обыске в доме бывшего замглавы МО Иванова нашли оружие

Силовики провели обыски по местам проживания бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов и нашли огнестрельное оружие. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источников, найденное оружие направили на баллистическую экспертизу.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы ведомства, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 сентября в деле Иванова появилась явка с повинной. По информации правоохранительных органов, она была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями.

Ранее при обысках по делу Иванова нашли крупные суммы денег.