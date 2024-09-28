Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обыске в доме бывшего замглавы МО Иванова нашли оружие

ТАСС: при обысках в доме экс-замглавы Минобороны Иванова нашли оружие

close
Илья Питалев/РИА Новости

Силовики провели обыски по местам проживания бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов и нашли огнестрельное оружие. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным источников, найденное оружие направили на баллистическую экспертизу.

Иванова задержали 23 апреля. В обязанности военного на посту замглавы ведомства, когда его возглавлял Сергей Шойгу, входил контроль работы военно-строительного комплекса. По версии следствия, военный участвовал в преступном сговоре для получения взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Иванов предоставлял услуги имущественного характера при выполнении подрядных и субподрядных работ для министерства.

В общей сложности сумма полученной замминистра обороны взятки, по версии следствия, составила 1,185 млрд рублей. 24 апреля суд заключил Иванова под стражу и арестовал все его счета. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

25 сентября в деле Иванова появилась явка с повинной. По информации правоохранительных органов, она была сделана при связанных с уже имеющимися обвинениями.

Ранее при обысках по делу Иванова нашли крупные суммы денег.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами