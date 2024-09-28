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Израиль ликвидировал лидера движения «Хезболла» Насраллу

ЦАХАЛ: лидер шиитского движения «Хезболла» Насралла ликвидирован

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Ronen Zvulun/Reuters

Израильские военные ликвидировали лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Об этом сообщается на сайте Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В сообщении уточняется, что Насралла был ликвидирован 27 сентября вместе с основателями «Хезболлы», командующим южным фронтом движения Али Карчи и другими командирами.

В ночь на 28 сентября агентство Reuters передавало, что Насрулла перестал выходить на связь после ударов Израиля по южным пригородам Бейрута.

Незадолго до этого 12-й канал израильского телевидения сообщил о ликвидации дочери Насруллы Зайнаб.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, израильская армия начала наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Израиль заявил о ликвидации полевого командира ХАМАС на юге Сирии.

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Операция Израиля в Ливане
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