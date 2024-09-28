Беспилотник сбит над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, дрон самолетного типа уничтожен, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы в настоящее время работают на месте ЧП.

В Минобороны России сообщали, что в ночь на 26 сентября российские ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.