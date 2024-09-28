В Одесской области зафиксировано попадание по пункту временной дислокации (ПВД) украинских войск с иностранными наемниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сопротивления Сергея Лебедева.

По его информации, в населенном пункте Сергеевка Белгород-Днестровского района Одессы «прилетело по одному из санаториев», где располагался ПВД Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками.

26 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на херсонское подполье сообщало, что группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку ВСУ силами иностранных наемников из Польши, США и стран Латинской Америки захватить плацдармы на левом берегу Днепра.

В этот же день Лебедев сообщал о взрыве в районе поселка Гвардейское Одесской области, где были замечены иностранные военные. Вооруженные силы России также нанесли удар по газокомпрессорным станциям, расположенным в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях Украины.

Ранее Зеленский запланировал совещание после массированной атаки российских войск.